 Адвокат Джахида Шахбазова: Уголовное дело возбуждено по факту, а не против врача - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Адвокат Джахида Шахбазова: Уголовное дело возбуждено по факту, а не против врача - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
Адвокат Джахида Шахбазова: Уголовное дело возбуждено по факту, а не против врача - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Гражданка Хумай Алиева пытается помешать следствию, предавая огласке факт возбуждения уголовного дела в отношении врача-офтальмолога Дж. Шахбазова», — заявил в интервью Oxu.Az адвокат Дж. Шахбазова Асим Аббасов.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту:

«Уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении Дж. Шахбазова. По делу, возбужденному по статье 314.1 Уголовного кодекса (Халатность — когда по неосторожности это повлекло смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), Джахид Шахбазов пока не привлечен к следствию. Само же уголовное дело было возбуждено 5 месяцев назад».

12:24

В отношении известного офтальмолога Джахида Шахбазова возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 1news.az, Сабаильская районная прокуратура начала расследование по статье 314.1 Уголовного кодекса АР, предусматривающей ответственность за халатность, повлекшую по неосторожности смерть или иные тяжкие последствия.

В рамках дела уже назначены соответствующие экспертизы, призванные установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее гражданка Хумай Алиева, прооперированная известным офтальмологом Джахидом Шахбазовым, заявила о потере зрения на левый глаз после операции.

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