Известный офтальмолог Джахид Шахбазов стал фигурантом уголовного дела - ВИДЕО

В отношении известного офтальмолога Джахида Шахбазова возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 1news.az, Сабаильская районная прокуратура начала расследование по статье 314.1 Уголовного кодекса АР, предусматривающей ответственность за халатность, повлекшую по неосторожности смерть или иные тяжкие последствия.

В рамках дела уже назначены соответствующие экспертизы, призванные установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее гражданка Хумай Алиева, прооперированная известным офтальмологом Джахидом Шахбазовым, заявила о потере зрения на левый глаз после операции.