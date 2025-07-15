В одном из районов 4800 абонентов временно останутся без газа

В связи с проведением работ по проверке герметичности подземного газопровода, идущего от газораспределительной станции «Эрчиван» до поселка Эрчиван, планируется временное прекращение газоснабжения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом проинформировало Лянкяранское региональное управление газового хозяйства.

Уточняется, что по этой причине 18 июля 2025 года с 10:00 будет временно приостановлена подача природного газа для 4800 абонентов. Отключение затронет поселок Эрчиван, села Сяряк, Шуви, Сиятук, Шоваш, Вазнаш, Киджаба, Ловаин, Оджакяран, Тюлягиван, Сялива и Дегади, а также улицы Дж.Джаббарлы и Г.Асланова, расположенные в поселке Эрчиван.