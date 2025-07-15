Шокирующие кадры с крыши новостройки в Сумгайыте - ВИДЕО

В редакцию Xəzər Xəbər поступили шокирующие кадры из Сумгайыта, на которых запечатлены люди, совершающие опасные действия на крыше новостройки.

По имеющейся информации, двое человек, находясь на крыше жилого дома, грубо нарушили правила безопасности и подвергли свои жизни серьезной опасности.

Как сообщили представители жилого комплекса, участниками инцидента оказались жильцы этого же дома. С семьёй, запечатлённой на видео, была проведена профилактическая беседа. Им настоятельно рекомендовано впредь воздерживаться от подобных действий.

Подробности — в видеоматериале Xəzər Xəbər: