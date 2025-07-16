В Сумгайыте задержаны члены наркосети с огромной партией

В ходе последней операции, проведённой в городе Сумгайыт, были задержаны ещё два члена наркосети, действовавшие по предварительному сговору, — Ибрагим Алиев и Эльчин Гусейнов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было установлено, что в управляемом ими автомобиле обнаружено 67 килограммов 290 граммов марихуаны с добавлением вредных веществ.

Ибрагим Алиев и Эльчин Гусейнов признались, что вступили в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. Они планировали забрать наркотические средства с заранее оговоренного места на территории Абшеронского района и организовать их продажу с целью получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Операции по выявлению и привлечению к ответственности других членов наркосети, в которую входили Ибрагим Алиев и Эльчин Гусейнов, продолжаются.