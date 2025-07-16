Опасная прогулка к морю: в Новханы пешеходы вынуждены рисковать жизнью - ВИДЕО

В новом выпуске рубрики «Necə olmalıdır?» затронута проблема обеспечения безопасности пешеходов на прибрежной дороге в поселке Новханы.

Отмечается, что в этом районе находятся несколько нерегулируемых пешеходных переходов, которые вместо того, чтобы способствовать безопасности, создают дополнительные угрозы.

«Автомобилисты часто не пропускают пешеходов, а в летний период, особенно по выходным, транспортная нагрузка значительно возрастает. Отсутствие светофоров на переходах лишь усугубляет ситуацию», — говорится в материале.

Подробнее — в репортаже Baku TV.