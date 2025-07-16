Жители Мехдиабада бьют тревогу: бытовые отходы не вывозятся, и в округе стоит невыносимая вонь - ВИДЕО

Антисанитарная обстановка в Абшеронском районе Азербайджана стала причиной возмущения местных жителей.

Жители поселка Мехдиабад, проживающие на улице Шахида Гадира Гейдарова, обратились с жалобой в Oxu.Az, заявив, что скопившиеся бытовые отходы не вывозятся, из-за чего вокруг стоит невыносимая вонь.

По словам жителей, находиться на указанной территории из-за запаха просто невозможно.

Мы представляем вашему вниманию видеозапись, сделанную на этой территории.