В заторе на проспекте застряла даже машина скорой помощи - ВИДЕО
На проспекте Зии Буниятова в Баку, на участке в направлении дороги Бёюкшор-Пиршаги, образовался длинный затор.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на baku tv, из-за пробки в заторе застрял даже автомобиль скорой медицинской помощи.
Отметим, что Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) внесло изменения в организацию дорожного движения на пересечении проспекта Зии Буниятова с дорогой Бёюкшор-Пиршаги.
Согласно изменениям, на данном участке были установлены светофорные объекты с определёнными фазами, а также организована соответствующая разметка.
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