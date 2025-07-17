В заторе на проспекте застряла даже машина скорой помощи - ВИДЕО

На проспекте Зии Буниятова в Баку, на участке в направлении дороги Бёюкшор-Пиршаги, образовался длинный затор.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на baku tv, из-за пробки в заторе застрял даже автомобиль скорой медицинской помощи.

Отметим, что Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) внесло изменения в организацию дорожного движения на пересечении проспекта Зии Буниятова с дорогой Бёюкшор-Пиршаги.

Согласно изменениям, на данном участке были установлены светофорные объекты с определёнными фазами, а также организована соответствующая разметка.