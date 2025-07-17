МВД предупреждает водителей о риске возгорания автомобилей - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана выпустило предупреждение для автовладельцев о повышенном риске возгораний неисправных транспортных средств в летний период.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, высокая температура, характерная для летнего сезона, значительно увеличивает вероятность воспламенения автомобилей с техническими неисправностями, передает 1news.az.

«Жаркая погода многократно повышает риск возгораний в транспортных средствах, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Особенно опасны неисправности в двигательной системе, электропроводке, колесах или шинах — в условиях жары они проявляются быстрее и могут привести к серьезным последствиям: возгораниям, пробкам на дорогах, а также загрязнению окружающей среды», — подчеркнули в ГУГДП.

В связи с ростом числа подобных инцидентов, Главное управление настоятельно рекомендует водителям регулярно проверять техническое состояние своих автомобилей. Особое внимание следует уделять подготовке транспортного средства перед длительными поездками. Не допускается эксплуатация автомобилей с выявленными неисправностями. Также водителям рекомендуется иметь при себе сертифицированный огнетушитель и быть ознакомленными с правилами его использования.