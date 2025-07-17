Университет ADA объявил количество бюджетных мест, направления и баллы на 2025–2026 учебный год - ФОТО
Университет ADA объявил количество мест, финансируемых за счёт государства, на 2025–2026 учебный год, а также проходные баллы по итогам приёмной кампании 2024 года.
Как передает 1news.az, соответствующая информация была озвучена в ходе мероприятия по объявлению мест по государственному заказну в Университете ADA.
Сообщается, что на 2025–2026 учебный год выделено 180 бюджетных мест по специальностям I и II групп.
В рамках I группы предусмотрено по 30 мест на каждую из следующих специальностей: – компьютерные науки (проходной балл — 652), – компьютерная инженерия (618), – математика (660), – информационные технологии (626).
По II группе специальностей также выделено по 30 мест на направления: – финансы (проходной балл — 579), – экономика (633).