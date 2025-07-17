Какой будет погода 18 июля?

Опубликован прогноз погоды на 18 июля.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков, передает 1news.az.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +21-26°C, днём — +33-37°C.

Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днём — 45-50%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Однако днём в некоторых горных районах ожидаются кратковременные ливневые дожди, грозы и возможен град. Местами прогнозируется туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +22-26°C, днём — +36-41°C. В горах ночью ожидается +11-16°C, днём — +27-32°C.