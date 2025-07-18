Три района Баку частично остались без газа

В связи с проведением ремонтно-монтажных работ на магистральном газопроводе «Гум Адасы-Байрамзаде ИЭМ», на ГТМ «Бахар», а также по улице А.М.Шарифзаде в Ясамальском районе, с 09:00 18 июля будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщили в «Азеригаз», во время проведения ремонтных работ временные перебои в подаче газа возникнут в следующих районах и населенных пунктах:

Хатаинский район: поселок Мушфиг и улица Заводская.

Сураханский район: поселок Говсан, жилые массивы Бахар, Деде Горгуд, Сахиль, Зых баглары, а также жилые комплексы MIDA-1 и MIDA-2.

Ясамальский район: улицы А.М.Шарифзаде, Г.Аббасова, М.Сеидова, А.Ахмедова, И.Зюлялова, Н.Хикмета, Х.Дадашова, Х.Мустафаева, В.Алиева, З.Керимова, Ш.М.Хиябани, Д.Буньядзаде.