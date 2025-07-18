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Не были пристегнуты ремнями безопасности и выпали из перевернувшегося автомобиля - подробности страшного ДТП - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:35 - Сегодня
Не были пристегнуты ремнями безопасности и выпали из перевернувшегося автомобиля - подробности страшного ДТП - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило информацию о вчерашнем ДТП на участке дороги Баку-Газах, проходящем через Геранбойский район, в котором погибли 2 человека и 3 получили ранения.

Как передает 1news.az, в сообщении отмечается, что ремень безопасности мог бы предотвратить семейную трагедию: «Хотя современные автомобили прошли долгий путь развития, ремни безопасности и сегодня считаются одним из основных средств защиты. Многократно доказано, что водители и пассажиры, использующие ремни безопасности, получают гораздо меньше повреждений в случае аварии, чем те, кто их не использует.

Именно ремень безопасности стал фактором, повлиявшим на тяжесть дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера на трассе Баку-Газах, в результате которого погибли два члена одной семьи, включая малолетних детей, и двое получили ранения. В данном происшествии то, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности и выпали из перевернувшегося автомобиля, считается одной из главных причин их гибели и травм.

Согласно закону, водитель перед началом движения должен пристегнуть ремень безопасности и обеспечить выполнение этого важного требования пассажирами. Водитель, который добивается этого, выполняет требования закона, предотвращает возможные правовые проблемы в будущем и, самое главное, обеспечивает безопасность.

Уважаемые водители, ремни безопасности напрямую связывают вас и ваших пассажиров, доверивших вам свои жизни, с жизнью. Помните, что нарушение правил влечет за собой административную ответственность, а его последствия — невосполнимые потери».

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