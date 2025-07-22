Незаконные постройки угрожают водоснабжению Баку - ВИДЕО

В некоторых районах столицы расположение строений непосредственно над магистральными водопроводными линиями создаёт критическую ситуацию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Объединённую службу водоснабжения крупных городов, в Бинагадинском районе, на улице М.С.Ордубади, дома также возведены прямо над магистральными водопроводными линиями.

На прошлой неделе аварийная служба была вызвана в этот район после сообщения, поступившего в Центр по работе с обращениями 955 соответствующего управления водоканала Объединённой службы водоснабжения крупных городов.

В ходе мониторинга выяснилось, что авария произошла на 1400-миллиметровом магистральном водопроводе Кюр-1, а именно — между хозяйственным двором и ограждением дома, принадлежащего гражданину и построенного над этим водопроводом.

Для того чтобы не повредить фундамент дома во время земляных работ, подача воды в линию была прекращена, вся вода из трубопровода была полностью спущена, и внутри трубы были проведены сварочные работы.

Естественно, в такой ситуации сроки устранения аварии значительно увеличиваются.

Несмотря на то, что авария на магистральной линии была полностью устранена усилиями сотрудников Службы, из-за того, что дома были построены непосредственно над линией, авария вновь произошла на другом участке сети. По этой причине ремонтные работы продолжались дольше запланированного срока. Кроме того, невозможность прямого вмешательства в линию ещё больше затруднила восстановительные работы. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям аварийной бригады повреждённый участок линии был восстановлен, и водоснабжение абонентов было обеспечено в прежнем режиме.

Незаконные постройки над магистральными водопроводами серьёзно препятствуют управлению водоснабжением. Подобные строения приводят к выходу инфраструктуры из строя.