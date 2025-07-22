В Сумгайыте автобус врезался в столб: есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, автобус марки «Исузу», которым управлял житель города Амиров Агиль Яшар оглу, 1986 года рождения, врезался в осветительный столб посреди дороги из-за потери водителем управления.

В результате аварии пострадали пассажиры: жители Сумгайыта — Алиев Пюнхан Эхсан оглу, 2005 года рождения, Мустафаева Гёнча Мехман гызы, 1995 года рождения, а также житель Абшеронского района Джалилов Ходжахан Захид оглу, 1965 года рождения. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были немедленно доставлены в больницу.

По данному факту ведётся расследование.