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Выявлены серьезные финансовые нарушения в школах, 33 директора уволены

Фаига Мамедова15:55 - Сегодня
Выявлены серьезные финансовые нарушения в школах, 33 директора уволены

По результатам проверки, проведенной в Абшерон-Хызинском региональном управлении образования, выявлены серьезные нарушения в расходовании бюджетных средств.

«Контрольные мероприятия, охватившие 103 общеобразовательных, 6 внешкольных и 96 дошкольных образовательных учреждений, выявили значительные недостатки», - говорится в совместном заявлении Министерства финансов, Министерства науки и образования.

Как передает 1news.az, в ходе проверок были обнаружены нарушения в организации кружков и внеклассных занятий, выплате заработной платы за замещение уроков, комплектовании групп, соблюдении штатного расписания, а также в обеспечении питанием.

По итогам трехлетних проверок в 205 образовательных учреждениях было установлено нецелевое расходование 594,6 тысячи манатов. Эта сумма была полностью возмещена в государственный бюджет.

Кроме того, приняты следующие меры:

26 должностных лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы за совершение административных правонарушений.

134 должностным лицам вынесены дисциплинарные взыскания (строгий выговор, выговор, предупреждение).

Рассматривается вопрос о прекращении трудовых договоров с 6 руководителями.

33 руководителя образовательных учреждений освобождены от занимаемых должностей за выявленные финансовые нарушения.

Аналогичные расследования проводятся и в других региональных управлениях образования Азербайджана, что указывает на системный характер выявленных проблем.

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