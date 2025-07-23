Обезьянка в ржавой клетке: Новый случай жестокости к животным - ВИДЕО

Ресторан «Диана» в Новханы привлёк внимание общественности из-за недопустимых условий содержания животных.

На кадрах запечатлена маленькая, напуганная и грязная обезьянка, сидящая в ржавой клетке совершенно одна в изнуряющую жару. В её глазах читается призыв о помощи, но немощное животное лишь пытается забраться повыше, чтобы спрятаться от взгляда человека.

Напомним, это не первый раз, когда мы пишем о жестоком обращении с животными в общественных местах, ранее наша редакция уже сообщала о недопустимом содержании домашних животных на прибрежном объекте «AF Hotel» в Бинагадинском районе.

И в целях обеспечения здоровья и безопасности животных, все они были вывезены с территории ресторана ветеринарными специалистами и прошли обследование в клинических условиях.

Мы искренне надеемся, что соответствующие структуры оперативно примут надлежащие меры и по данному инциденту.