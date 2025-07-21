Животных, содержавшихся в неподобающих условиях в «AF Hotel», спасли и вывезли – ВИДЕО

Ранее в социальных сетях распространились кадры, связанные с недопустимым содержанием домашних животных на расположенном в прибрежной зоне Бинагадинского района объекте общественного питания под названием «AF Hotel».

По инициативе Общественного объединения IDEA были проведены срочные проверочные мероприятия с участием представителей Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства продовольственной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведённой совместной проверки было установлено, что на территории объекта в недопустимых условиях для развлечения гостей содержались 7 кошек и 1 собака. Кроме того, на указанной территории был выявлен незаконно действующий зоопарк, функционирующий без какой-либо официальной лицензии. В данном зоопарке содержалось множество животных, в том числе занесённых в Красную книгу, инвазивных и других видов, среди которых: 5 павлинов, 2 фламинго, 3 енота, 1 страус, 8 хорьков, 2 пони, 3 ламы, 3 альпаки, 5 кроликов и 5 попугаев.

В целях обеспечения здоровья и безопасности животных все они были вывезены с территории ветеринарными специалистами Центра заботы о животных IDEA и Бакинского зоопарка и прошли обследование в клинических условиях. После завершения реабилитации животные будут размещены в центр для пристройства, чтобы найти новых владельцев, а виды диких животных будут выпущены в природу в установленном порядке.

Общественное объединение IDEA призывает граждан проявлять заботу и ответственное отношение к домашним животным, не допускать случаев незаконного содержания диких животных, а также просит сообщать о подобных фактах на горячую линию по номеру 1113 или через официальные каналы в социальных сетях.