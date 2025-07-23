Кадры спасения водителя, зажатого в грузовике в результате ДТП - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в посёлке Алят Гарадагского района города Баку, в результате которого гражданин оказался зажат в автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия немедленно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения грузового автомобиля марки «Газель» с припаркованным на обочине дороги грузовым автомобилем марки «Ateco». Водитель «Газели» остался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных средств спасатели освободили зажатого в автомобиле Сянана Агаева и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По данному факту соответствующие структуры проводят расследование.