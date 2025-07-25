Программа SABAH открывает двери для докторантов

На следующем этапе реализации образовательной программы SABAH планируется включение докторантов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство науки и образования.

Для докторантов будут разработаны новые учебные программы с акцентом на академическую подготовку. Программа обещает быть привлекательной для вузов и преподавателей благодаря финансированию модернизации образовательной инфраструктуры, закупке лабораторного оборудования, а также укреплению учебно-методической и научной базы.

Кроме того, академический персонал, участвующий в программе, получит возможность пройти различные тренинги, участвовать в совместных научных проектах и международных обменах.

В рамках программы также планируется активное участие представителей рынка труда.

По инициативе работодателей студенты смогут проходить тренинги и стажировки, что облегчит их последующее трудоустройство.