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В Габале сотни абонентов временно останутся без газа

Фаига Мамедова17:28 - Сегодня
В Габале сотни абонентов временно останутся без газа

Часть посёлка Вандам в Габалинском районе будет временно отключена от газоснабжения.

Как сообщили в «Азеригаз», 28 июля 2025 года, начиная с 10:00 и до завершения работ, планируется временно приостановить подачу газа 342 абонентам в части посёлка Вандам Габалинского района, передает 1news.az.

Отключение связано с необходимостью переноса газопровода среднего давления диаметром 76 мм, проходящего перед земельным участком, принадлежащим Масимову Самиру Сабиру оглу, по адресу посёлок Вандам Габалинского района, на территории Габалинского участка Загатальского регионального управления газовой эксплуатации.

Подача газа будет восстановлена после завершения всех работ.

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