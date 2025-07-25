В Баку изъята крупная партия марихуаны

В Пираллахинском районе Баку проведена операция, в результате которой обнаружено 42 кг марихуаны с добавлением вредных веществ.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По информации МВД, в ходе операции, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан 50-летний Максуд Джафаров, житель района, 1975 года рождения, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.

Задержанный в своих показаниях сообщил, что получил наркотические средства на территории Пираллахинского района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, и намеревался доставить их по разным адресам для получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста по решению суда.