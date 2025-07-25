Набравший 700 баллов ученик: «До экзамена у меня не было телефона»

«До вступительного экзамена у меня не было мобильного телефона.

Я считал, что он будет отвлекать меня от учёбы. Во время подготовки к экзамену я также не чувствовал необходимости в телефоне. Когда это было действительно нужно, пользовался телефоном родителей.

Но после экзамена решил, что теперь могу себе позволить пользоваться телефоном».

Хотя на первом экзамене по IV группе Орхан набрал 693,5 балла, он решил пройти испытание ещё раз и принял участие во втором экзамене:

«После первого экзамена решил попробовать свои силы ещё раз. Однако между экзаменами серьёзно не готовился — просто повторял уже изученное. Я ожидал, что наберу такой результат. Потому что, когда мы проверили ответы после экзамена, стало ясно, что балл будет примерно таким».

Источник: AzərbaycanMüəllimi