Раненая братом топором женщина скончалась в больнице

Женщина, ранее получившая ранения топором, умерла в одной из бакинских больниц спустя около двух месяцев лечения.

Как сообщает Report, 25-летняя Алия Намазова и ее 55-летняя мать Севиндж Гасанова подверглись нападению с топором 6 июня.

Согласно последним данным, в совершении преступления подозревается 31-летний Каинат Намазов, страдающий психическим расстройством. Он нанес увечья своей матери и сестре, а затем поджег дом, в котором они проживали.

Уточним, что С.Гасанова скончалась сразу на месте происшествия.

По факту ведется расследование.