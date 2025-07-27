Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Женеву

27 июля парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с рабочим визитом в город Женева Швейцарской Конфедерации для участия в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и 15-м саммите женщин-председателей парламентов Межпарламентского союза.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита запланированы выступления председателя Милли Меджлиса на мероприятиях, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций.