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Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Женеву

First News Media16:40 - Сегодня
Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Женеву

27 июля парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с рабочим визитом в город Женева Швейцарской Конфедерации для участия в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и 15-м саммите женщин-председателей парламентов Межпарламентского союза.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита запланированы выступления председателя Милли Меджлиса на мероприятиях, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций.

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