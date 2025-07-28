Экстремист из Таджикистана экстрадирован из Азербайджана

Гражданин Республики Таджикистан, находившийся в международном розыске, был экстрадирован на родину.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче Мирзоева Саддама Ромишовича, 1999 года рождения, гражданина Республики Таджикистан, который был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в участии в деятельности запрещенной организации, занимавшейся экстремистской деятельностью в Таджикистане.

С.Р.Мирзоев был установлен и задержан в Азербайджане в марте текущего года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции от 07.10.2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" было принято решение об экстрадиции обвиняемого, и он был передан компетентным органам Республики Таджикистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.