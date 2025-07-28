Новое обращение Дорожной полиции к водителям микротранспорта

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям мотоциклов, велосипедов и скутеров.

Как сообщили в Управлении, в обращении говорится, что в последние годы рост использования средств микромобильности ставит новые вызовы в сфере безопасности дорожного движения: «Анализ показывает, что основной причиной аварий с участием этих средств является несоблюдение водителями правил личной безопасности».

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз напоминает водителям этого вида транспорта о необходимости строго соблюдать следующие меры безопасности:

Используйте шлем (мотошлем). Он значительно снижает риск смертельных и серьёзных травм головы при аварии. Опыт показывает, что шансы на выживание у водителей, носящих шлем, увеличиваются вдвое.

Используйте наколенники и налокотники. Эти средства предотвращают переломы костей и серьёзные повреждения мышц при падениях и столкновениях.

Носите светоотражающую одежду и предметы. Это помогает другим участникам движения вовремя заметить вас в тёмное время суток и на плохо освещённых дорогах.

Не используйте наушники и отвлекающие устройства. Разговоры по телефону, увлечение музыкой и другие занятия ослабляют связь водителя с окружающей средой, замедляют реакцию и увеличивают вероятность аварии.

Помните, что, соблюдая эти простые, но жизненно важные правила, вы защищаете как свою жизнь, так и безопасность других людей.