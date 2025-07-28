Нигяр Джамал ответила Фаргане Гасымовой: Грех - носить хиджаб и одновременно делать операции по коррекции тела - ФОТО

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2011» певица Нигяр Джамал ответила на критику ее откровенного образа, в котором она появилась на бирюзовой ковровой дорожке международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025.

Напомним, что на открытии DREAM FEST 2025 Н.Джамал прошлась по ковровой дорожке в «голом» платье, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях, где певица столкнулась со шквалом критики за чрезмерную, по мнению критикующих, откровенность фестивального образа. Отметим, что в одной из соцсетей комментарий под фотографией победительницы «Евровидения 2011» оставила народная артистка Фаргана Гасымова, отметившая следующее: «Продвигаться вперёд легкими путями, конечно, гораздо проще».

Певица ответила на критику, сделав заявление на эту тему на своей странице в социальной сети Facebook, в котором заявила, что до сегодняшнего дня никто не помогал ей продвигаться в творчестве, и отметила следующее: «Я стала известной, прославляя имя Азербайджана, что всегда высоко оценивалось государством. Одежда женщины не определяет её личность и ценность. Не боюсь самовыражаться - ни на сцене, ни на красной дорожке, ни в жизни. Потому что моя свобода и мой выбор, как женщины, не могут измеряться чьими-либо суждениями. Каждая женщина имеет право одеваться, смеяться, радоваться и жить так, как ей хочется. Для этого ей не нужно ни у кого спрашивать разрешения».

Не называя имени, Н.Джамал ответила и Ф.Гасымовой, отметив, что «ее уважение к артисту, в тени которого вы находитесь, безгранично»: «Но в любом случае я выгляжу такой, какая я есть. Носить хиджаб, молиться и при этом клеветать на других - это грех. Также грех - носить хиджаб и одновременно делать операции по коррекции тела. Лучше бы каждый занимался своей жизнью».

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