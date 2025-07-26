Зарубежные звезды 80-х и 90-х на бирюзовой ковровой дорожке DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится сегодня - 26 июля.

Как и все подобные события, третий фестивальный день открылся проходом звёзд по ковровой дорожке.

В этом году она бирюзовая, олицетворяющая волны Каспия, и на её фоне образы гостей смотрятся особенно эффектно.

В третий день фестиваля, впервые на DREAM FEST зрителей захлестнула волна танцевальной ностальгии по 80-м и 90-м годам – звезды той музыкальной эпохи группа Secret Service, солистка Kosheen Шан Эванс, певица In-Grid, экс-солист Bad Boys Blue Кевин Маккой и другие прошлись по бирюзовой дорожке в третий день.

Также среди звезд, прошедших по дорожке, был организатор фестиваля, бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов.

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