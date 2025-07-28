Еще в одном районе поминальные обеды стали проще

В Шамкирском районе отменена подача горячих блюд в качестве угощения на поминальных обедах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, несколько лет назад председатель Шамкирского муниципалитета Вугар Гасанов поднял вопрос об упрощении поминальных обрядов.

Причиной этого стало то, что на тот момент после пяти поминальных обедов у граждан образовались долги перед магазинами на сумму более 35 тысяч манатов. Такой высокий долг объяснялся подачей трёх видов горячих блюд и сладостей на этих мероприятиях.

В связи с этим В.Гасанов и коллектив муниципалитета провели встречи с городскими старейшинами, муллами и общественностью района, провели разъяснительную работу среди населения и добились упрощения этой многолетней традиции.

Отмечается, что теперь в Шамкире на поминальных обедах не подают горячие блюда или сладости, благодаря чему граждане не остаются в долгах из-за поминальных мероприятий своих близких.