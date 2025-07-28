 Еще в одном районе поминальные обеды стали проще | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Еще в одном районе поминальные обеды стали проще

Фаига Мамедова12:40 - Сегодня
Еще в одном районе поминальные обеды стали проще

В Шамкирском районе отменена подача горячих блюд в качестве угощения на поминальных обедах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, несколько лет назад председатель Шамкирского муниципалитета Вугар Гасанов поднял вопрос об упрощении поминальных обрядов.

Причиной этого стало то, что на тот момент после пяти поминальных обедов у граждан образовались долги перед магазинами на сумму более 35 тысяч манатов. Такой высокий долг объяснялся подачей трёх видов горячих блюд и сладостей на этих мероприятиях.

В связи с этим В.Гасанов и коллектив муниципалитета провели встречи с городскими старейшинами, муллами и общественностью района, провели разъяснительную работу среди населения и добились упрощения этой многолетней традиции.

Отмечается, что теперь в Шамкире на поминальных обедах не подают горячие блюда или сладости, благодаря чему граждане не остаются в долгах из-за поминальных мероприятий своих близких.

Поделиться:
326

Актуально

Xроника

Утверждены изменения в закон «Об электроэнергетике»

Политика

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону

Xроника

Внесены изменения в список должностных лиц, обеспеченных спецсвязью

Общество

Новое обращение Дорожной полиции к водителям микротранспорта

Общество

В Нахчыване скончался полицейский

Азербайджан и Ватикан подписали меморандум в сфере межрелигиозного диалога - ФОТО

Новое обращение Дорожной полиции к водителям микротранспорта

Еще 17 семей вернулись в село Баллыджа, им вручили ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

На концерт Джастина Тимберлейка будут организованы бесплатные автобусы - ФОТО

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

Последние новости

Архиепископ Аджапаян призывал к военному перевороту - дело передано в суд

Сегодня, 16:10

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону

Сегодня, 16:00

В Нахчыване скончался полицейский

Сегодня, 15:55

Азербайджан и Ватикан подписали меморандум в сфере межрелигиозного диалога - ФОТО

Сегодня, 15:45

Нигяр Джамал ответила Фаргане Гасымовой: Грех - носить хиджаб и одновременно делать операции по коррекции тела - ФОТО

Сегодня, 15:30

Внесены изменения в список должностных лиц, обеспеченных спецсвязью

Сегодня, 15:22

Новое обращение Дорожной полиции к водителям микротранспорта

Сегодня, 15:00

Из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» возбудили уголовное дело

Сегодня, 14:50

Еще 17 семей вернулись в село Баллыджа, им вручили ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:45

Более 600 новых случаев: Статистика по гепатиту в Азербайджане

Сегодня, 14:40

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Сегодня, 14:30

Песков: Турция в качестве площадки нравится всем сторонам переговорного процесса

Сегодня, 14:25

Утверждены изменения в закон «Об электроэнергетике»

Сегодня, 14:20

Дело экс-министра обороны Армении о самовольной застройке в нацпарке дошло до суда

Сегодня, 14:15

Путин и Трамп могут встретиться в Китае

Сегодня, 14:10

В Казахстане сообщили о ходе расследования крушения самолета AZAL

Сегодня, 14:05

Прошла церемония прощания с матерью национального героя Натига Гасымова - ФОТО

Сегодня, 14:00

При обрушении подъезда дома в Астрахани пострадали три человека

Сегодня, 13:55

Задержано лицо, виновное в пожаре в Ханкенди

Сегодня, 13:50

Экстремист из Таджикистана экстрадирован из Азербайджана

Сегодня, 13:45
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45