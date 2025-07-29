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Жалоба в редакцию: пришли на пикник в Ботанический сад, вернулись с сыпью и укусами

Фаига Мамедова14:50 - Сегодня
Жалоба в редакцию: пришли на пикник в Ботанический сад, вернулись с сыпью и укусами

В редакцию 1news.az обратилась наша читательница Ангелина Данилова, по мнению которой, в Центральном Ботаническом саду сложилась небезопасная ситуация.

Данилова рассказал, что после отдыха в пикниковой зоне Ботанического сада ее сестра с друзьями вернулись домой «в сыпи и укусах насекомых».

По ее словам, в этой зоне, как оказалось, проводится дезинфекция, и на этот период находиться там запрещено: «Однако предупреждения об этом размещаются лишь раз в сутки в Instagram-аккаунте Ботанического сада. Ни при входе в Сад, ни непосредственно возле пикниковой зоны никаких запрещающих знаков не установлено, и эта территория не огорожена».

Более того, как утверждает наша читательница, работники Сада, видя, что в пикниковой зоне сидят люди, не предупреждают их и не просят покинуть территорию. Это утверждение, по ее словам, подтверждается «гневными комментариями, которые пользователи уже на протяжении недели оставляют под постом Ботанического сада».

А.Данилова обеспокоена отношением администрации Ботанического сада к этой проблеме: «Они никак не реагируют на это, не предпринимают мер и продолжают оставлять пикниковую зону открытой, не задумываясь о том, что, возможно, у кого-то может быть аллергия и нахождение там может причинить вред здоровью, более того, - грозить летальным исходом».

Изучив комментарии на официальной странице Ботанического сада в социальных сетях, редакция 1news.az выяснила, что пользователи действительно активно делятся своим негативным опытом. Например, один из комментаторов написал: «Мы были там всей семьёй 17 июля, и после того как вернулись домой, все - от ребёнка до взрослого - покрылись сыпью. Больше туда ни ногой».

Другой пользователь подтвердил: «Мы тоже там были, но у всех - от детей до взрослых - тело покрылось сыпью. Мы сидели в зоне для пикников на пеньках, и нас всех покусали насекомые».

Ещё одна подписчица выразила сильную обеспокоенность состоянием своего ребёнка: «Два дня назад мы были здесь с детьми, и насекомые на пикниковой территории покусали всё наше тело. Тело моей дочери в очень плохом состоянии. За территорией абсолютно нет никакого контроля».

Эти комментарии свидетельствуют о серьёзности проблемы, поэтому мы обратилась за комментариями в администрацию Центрального Ботанического сада.

«В настоящее время в Ботаническом саду проводятся мероприятия по дезинфекции. Граждане, которые жалуются, сами не соблюдают никаких правил и запретов», - сказали нам.

По словам представителя администрации, ввиду работ по дезинфекции, в настоящее время зона для пикников временно закрыта, территория огорожена красной лентой: «Но несмотря на это, люди продолжают заходить на эту территорию, пролезая под лентой».

По запросу редакции 1news.az, нам были отправлены фотографии ниже:

Кроме того, сказал он, насекомые в зеленых зонах – явление нормальное: «Пострадать от укусов насекомых можно и на прогулке в лесу, например».

Представитель администрации добавил, что дезинфекционные работы на пикниковой территории проводятся через день: «Эта зона будет открыта для посещений только после того, как мы полностью будем уверены в ее чистоте».

По его словам, используемые в Саду средства дезинфекции направлены только против насекомых, то есть не могут вызвать никаких аллергических реакций у людей: «Мы проводим очистительные работы, но это деревья, природа, и никто не может быть на 100% уверен, что территория полностью очищена. Даже если вы очистите одну территорию, спустя некоторое время насекомые могут появиться снова».

Он заверил, что при входе в Сад сотрудники охраны сообщают посетителям о закрытии пикниковой зоны: «Те, кто приходит именно на пикник, после предупреждения уходят. Но и посетителям, пришедшим просто погулять, тоже сообщают, что пикниковая зона закрыта и туда нельзя проходить».

В администрации выразили надежду на возможное завершение дезинфекции пикниковой зоны уже к концу этой недели».

Напомним, ранее редакция 1news.az поднимала вопрос о ситуации в Центральном Ботаническом саду, связанной с предполагаемой вырубкой здоровых деревьев и появлением столиков для пикников.

Однако, согласно комментариям, предоставленным нам, ни о какой вырубке деревьев речь не шла, а появление в саду новых деревянных столиков объяснили сдачей в пользование после ремонта зоны для пикников.

P.S. Пока материал готовился к публикации, стало известно, что сегодня в Центральном ботаническом саду змея ужалила 7-летнего мальчика. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, введена сыворотка от змеиного яда.

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