 Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

Фаига Мамедова18:05 - Сегодня
Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

В редакцию 1news.az поступило обращение в связи с ситуацией в Центральном Ботаническом саду, расположенном на территории Ясамальского района Баку.

Автор сообщает, что часто посещает Ботанический сад: «Однако приблизительно 10 дней назад, придя туда, я услышала звуки работающей бензопилы. Поинтересовавшись происходящим, я заметила, что в саду вырубаются здоровые деревья и появляются столики для пикников».

«Я и несколько других посетителей поинтересовались причиной происходящего. Нам ответили, что администрация Ботанического сада вырубкой деревьев не занимается, такие вопросы входят в компетенцию структуры исполнительной власти», - пишет автор письма.

По ее словам, деревья продолжают вырубать и сегодня, соответственно, число столиков увеличивается: «Очень просим вас разобраться в этой ситуации. Обидно, что вырубают хорошие деревья. Если в саду хотят сделать пикник-зону, не правильнее было бы просто купить деревянные столы?»

За комментариями 1news.az обратился в администрацию Центрального Ботанического сада. Нам ответили, что отраженная в письме информация не соответствует действительности.

«Центральный Ботанический сад - это музей ряда исчезающих растений. Наша основная задача - защищать деревья. О вырубке деревьев здесь не может быть и речи», - заявил представитель администрации.

Появление в саду новых деревянных столиков он объяснил сдачей в пользование после ремонта зоны для пикников: «Раньше здесь не было пикник-зоны, посетители садились прямо на землю. Мы специально привезли и установили на территории пни, а перед ними разместили столики, изготовленные из более крупных пней – с тем, чтобы они естественно вписались в ландшафт».

Звуки работающей бензопилы в администрации Ботанического сада объяснили тем, что это могло происходить в тот момент, когда в саду устанавливали столики: «К тому же такие инструменты используются, когда нужно спилить поврежденные вредителями, засохшие ветви деревьев. Это работы, которые проводятся при необходимости».

«Ничего того, что могло бы вызвать обеспокоенность людей, здесь не происходит, все делается в рамках установленных правил», - заверили в администрации Ботанического сада.

Поделиться:
205

Актуально

Точка зрения

Когда прорвало: почему Москва внезапно решила демонизировать Азербайджан

Общество

Скончался военнослужащий Госпогранслужбы

Xроника

Ильхам Алиев распорядился о ремонте автодорог в Шамкирском районе

Общество

Азербайджан экстрадировал в Казахстан обвиняемого в убийстве и разбое

Общество

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив - ОБНОВЛЕНО

Объявлены имена победителей пятого конкурса «Восхождение»

От имени ряда госдеятелей распространены не соответствующие действительности заявления

Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

Выбор редактора

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Новости для вас

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Стало известно, кто приказал сбить рейс AZAL - ФОТО

Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

Легендарный бакинский рынок теперь называется «Riko»

Последние новости

Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Сегодня, 19:15

Пожар на освобожденных территориях перекинулся на лесной массив - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Объявлены имена победителей пятого конкурса «Восхождение»

Сегодня, 18:47

От имени ряда госдеятелей распространены не соответствующие действительности заявления

Сегодня, 18:32

Азербайджанский таэквондист победил армянского спортсмена на Олимпийском фестивале

Сегодня, 18:17

Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

Сегодня, 18:05

Меняется схема движения двух регулярных автобусных маршрутов

Сегодня, 18:02

Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на полном прекращении огня

Сегодня, 17:45

В этом районе Азербайджана отменили пышные поминки

Сегодня, 17:39

В Сабаильском районе перекроют дорогу на два дня

Сегодня, 17:35

Готов первый особняк BVLGARI в Бодруме – ФОТО

Сегодня, 17:32

Разбойное нападение на кафе в Балакене

Сегодня, 17:12

70-летнюю израильтянку заподозрили в планах убить Нетаньяху

Сегодня, 16:58

В России принудительные работы перестали быть альтернативой заключению

Сегодня, 16:52

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО

Сегодня, 16:48

​​​​​​​ООН готовится к историческому решению по ответственности государств за ущерб климату и окружающей среде

Сегодня, 16:30

После обращения Трампа Coca-Cola согласилась изменить рецепт напитка

Сегодня, 16:27

С этой даты начинается электронная подача документов для магистрантов

Сегодня, 16:21

Костер из контрацептивов решили устроить в Европе

Сегодня, 16:14

Минфин обнародовал размер госдолга по состоянию на первое полугодие

Сегодня, 16:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45