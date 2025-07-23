Жалоба в редакцию: Вырубаются ли деревья в Ботаническом саду?

В редакцию 1news.az поступило обращение в связи с ситуацией в Центральном Ботаническом саду, расположенном на территории Ясамальского района Баку.

Автор сообщает, что часто посещает Ботанический сад: «Однако приблизительно 10 дней назад, придя туда, я услышала звуки работающей бензопилы. Поинтересовавшись происходящим, я заметила, что в саду вырубаются здоровые деревья и появляются столики для пикников».

«Я и несколько других посетителей поинтересовались причиной происходящего. Нам ответили, что администрация Ботанического сада вырубкой деревьев не занимается, такие вопросы входят в компетенцию структуры исполнительной власти», - пишет автор письма.

По ее словам, деревья продолжают вырубать и сегодня, соответственно, число столиков увеличивается: «Очень просим вас разобраться в этой ситуации. Обидно, что вырубают хорошие деревья. Если в саду хотят сделать пикник-зону, не правильнее было бы просто купить деревянные столы?»

За комментариями 1news.az обратился в администрацию Центрального Ботанического сада. Нам ответили, что отраженная в письме информация не соответствует действительности.

«Центральный Ботанический сад - это музей ряда исчезающих растений. Наша основная задача - защищать деревья. О вырубке деревьев здесь не может быть и речи», - заявил представитель администрации.

Появление в саду новых деревянных столиков он объяснил сдачей в пользование после ремонта зоны для пикников: «Раньше здесь не было пикник-зоны, посетители садились прямо на землю. Мы специально привезли и установили на территории пни, а перед ними разместили столики, изготовленные из более крупных пней – с тем, чтобы они естественно вписались в ландшафт».

Звуки работающей бензопилы в администрации Ботанического сада объяснили тем, что это могло происходить в тот момент, когда в саду устанавливали столики: «К тому же такие инструменты используются, когда нужно спилить поврежденные вредителями, засохшие ветви деревьев. Это работы, которые проводятся при необходимости».

«Ничего того, что могло бы вызвать обеспокоенность людей, здесь не происходит, все делается в рамках установленных правил», - заверили в администрации Ботанического сада.