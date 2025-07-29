Азербайджан ждёт пик температуры 30 июля

В Азербайджане 30 июля ожидается до 41 градуса жары.

Как передает 1news.az, по информации Национальной гидрометеорологической службы, 30 июля в Азербайджане ожидается жаркая погода, местами до 41 градуса тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем – 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 70-80%, днем – 40-45%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди с грозами, а ночью и утром – туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем – 35-40° тепла, местами до 41° тепла. В горах ночью ожидается 15-20° тепла, днем – 28-33° тепла.