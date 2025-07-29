Незаконно содержавшиеся в «The Farm» животные получили шанс на новую жизнь - ФОТО

По инициативе Общественного объединения IDEA, при участии представителей Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Агентства по пищевой безопасности были проведены срочные проверочные мероприятия на объекте общественного питания в поселке Бузовна Хазарского района, который функционирует как конный центр и ресторан.

Как сообщает 1news.az, в результате совместной проверки выяснилось, что на территории объекта, работающего под названием "The Farm", незаконно содержались 9 пятнистых оленей и одна обезьяна вида макак.

Ветеринарные специалисты Центра по уходу за животными IDEA и Бакинского зоологического парка изъяли всех животных с территории. После прохождения клинического обследования они были переданы в Бакинский зоологический парк для обеспечения более здоровой и безопасной жизни.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан проявлять заботливое и ответственное отношение к домашним животным, не допускать случаев незаконного содержания диких животных. При обнаружении подобных фактов IDEA просит информировать об этом через горячую линию "1113" программы «Скорая помощь природе» или через официальные каналы в социальных сетях.

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