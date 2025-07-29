Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается тяжелым

Опубликована информация о состоянии здоровья народного артиста Арифа Бабаева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, состояние пациента остается тяжелым, и его лечение продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии. Хотя собственное дыхание присутствует, к сожалению, не отмечается значительной положительной динамики в его неврологическом состоянии. В то же время, состояние, связанное с функциями других внутренних органов, включая функции почек, также остается серьезным.

В связи с этим, учитывая вышеупомянутые проблемы, комплексное лечение пациента продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, что 23 июля народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Из-за критически тяжелого состояния он был эвакуирован в столичное медицинское учреждение.