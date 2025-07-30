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В Азербайджане выросли тарифы на отопление

Фаига Мамедова15:27 - Сегодня
В Азербайджане выросли тарифы на отопление

Тарифный совет Азербайджана внёс изменения в своё решение от 29 декабря 2024 года «О регулировании тарифов на услуги ООО «Азеристиликтеджхизат» (Азербайджанское теплоснабжение).

Как сообщает 1news.az, соответствующее решение подписано председателем Совета Микаилом Джаббаровым.

Согласно документу, тариф на услуги теплоснабжения для населения увеличен с 14,6 маната до 21 маната за 1 Гкал, включая НДС, что составляет рост на 43,8%.

В случае отсутствия установленного теплосчётчика ежемесячная плата за 1 квадратный метр жилья увеличена с 0,3 до 0,45 маната, также с учётом НДС, что соответствует росту в 1,5 раза.

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