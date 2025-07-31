В Исмаиллы найдено тело утонувшего в реке молодого человека - ОБНОВЛЕНО
В Исмаиллинском районе найдено тело человека, утонувшего в реке.
Как сообщает Report, тело 26-летнего Гурбанова Фаига Гурбан оглу было найдено и извлечено из воды сотрудниками МЧС и передано соответствующим органам.
По факту ведется расследование.
16:40
В Исмаиллы в реке утонул 26-летний мужчина.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на участке реки Гёйчай в селе Гидейли.
Установлено, что житель села Галаджаг Гурбанов Фаиг Гурбан оглу, 1999 года рождения, утонул во время купания.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, поиски продолжаются.
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