В Исмаиллы найдено тело утонувшего в реке молодого человека - ОБНОВЛЕНО

В Исмаиллинском районе найдено тело человека, утонувшего в реке.

Как сообщает Report, тело 26-летнего Гурбанова Фаига Гурбан оглу было найдено и извлечено из воды сотрудниками МЧС и передано соответствующим органам.

По факту ведется расследование.

16:40

В Исмаиллы в реке утонул 26-летний мужчина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на участке реки Гёйчай в селе Гидейли.

Установлено, что житель села Галаджаг Гурбанов Фаиг Гурбан оглу, 1999 года рождения, утонул во время купания.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, поиски продолжаются.