«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

В разгар лета в Баку участились случаи появления змей в общественных местах.

Недавнее сообщение о том, что в Центральном ботаническом саду змея ужалила ребёнка, а также распространяемые в социальных сетях видео, на которых жители столицы сообщают о появлении змей на бульваре, в парках, на пляжах, вызывают понятную тревогу.

Прокомментировать ситуацию редакция 1news.az попросила кандидата биологических наук, доцента председателя Общественного объединения «Центр биологического разнообразия» Тяваккюля Искендерова.

По словам эксперта, пик активности змей приходится на тёплое время года - весну и лето, поэтому именно в этот период вероятность встречи с ними значительно возрастает: «Абшеронский полуостров – это территория с широким распространением различных видов змей, включая ядовитую гюрзу и неядовитого узорчатого полоза».

«В обычных условиях змеи равномерно расселяются в пределах своих естественных ареалов, и поэтому мы их встречаем не так часто. Однако в последнее время, особенно на территории Абшеронского полуострова, в жилых районах, наблюдается активная застройка: сносятся старые здания, реализуются масштабные строительные и инфраструктурные проекты. В результате ландшафт существенно меняется, и обитавшие там змеи, лишившись привычной среды обитания, вынуждены мигрировать в менее затронутые районы полуострова», - сказал он.

На этом фоне может сложиться впечатление, что численность змей увеличилась. Однако, на самом деле это не так - общее число змей остается прежним. Просто в результате урбанизации их естественные ареалы сужаются, и змеи концентрируются в тех немногих местах, которые еще пригодны для жизни: на каменистых и скалистых участках, в зарослях и других зонах с минимальной человеческой активностью. Иногда они даже проникают в канализационные люки. «Случаи появления змей в местах, где живут или работают люди, объясняются тем, что они вынуждены покидать свои привычные ареалы обитания в поисках новых территорий, в том числе, уже освоенных человеком», - отметил эксперт.

По его словам, змеи, как правило, стремятся укрыться в местах, максимально приближенных к их естественной среде обитания, например, в парках, густых зарослях и других зелёных зонах. Особенно это характерно для дворов в жилых массивах, а также в сёлах и посёлках на окраинах Баку: «Даже в городских дворах на окраинах Баку, если остается хотя бы небольшой неасфальтированный участок с растительностью, существует вероятность появления змей».

Т.Искендеров отметил, что змеи стали чаще встречаться не ввиду увеличения популяции, а из-за того, что люди активнее вытесняют их, разрушая естественную среду обитания: «К примеру, ужи, обитающие в прибрежных зонах, среди камней и скал, где питаются мелкой рыбой, в обычных условиях предпочитают оставаться в своих привычных укрытиях, не выползая на открытые пространства. Однако, когда на пляж приходит большое количество людей, естественно возникает шум. В результате встревоженные змеи вынуждены покидать свои убежища в поисках новых, более спокойных мест. Это, в свою очередь, повышает вероятность их встреч с человеком».

«Словом, чем больше территорий осваивается людьми, тем сильнее сокращаются естественные места обитания змей. Вынужденные покидать привычную среду, они перемещаются ближе, в том числе, к человеческому жилью. Но это не следует воспринимать как агрессию или нападение. Часто, увидев змею, люди говорят, что она «напала». Это заблуждение, ошибочное и поверхностное суждение, основанное на страхе и недостатке знаний. На самом деле змея никогда не нападает на человека первой и тем более не «мстит». Она лишь защищается, чувствуя угрозу. Важно понимать, что именно человек нарушает их покой, вторгаясь на территорию, где они жили задолго до появления рядом жилой застройки», - сказал Т.Искендеров.

Отвечая на вопрос о случае в Центральном ботаническом саду, где, как сообщалось, змея ужалила ребёнка, Искендеров выразил сомнение в том, что инцидент произошёл непосредственно на территории Сада и что змея была ядовитой: «Насколько мне известно, это произошло за пределами Ботанического сада. К тому же, если бы это действительно была ядовитая змея, то состояние ребёнка было бы гораздо тяжелее», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что и на территории самого Ботанического сада змеи всегда обитали - поскольку здесь есть обширные участки с густыми зарослями, каменистыми зонами и другими укромными местами, куда доступ для людей закрыт. В таких природных уголках змеи чувствуют себя спокойно, и их присутствие, в том числе гюрзы, не является чем-то необычным. Однако в последнее время в Саду активно ведутся строительные и ремонтные работы, включая снос старых сооружений. Эти изменения, нарушая привычную среду обитания змей, могут вынуждать их покидать свои укрытия, перемещаясь в другие, менее безопасные участки Сада, в том числе ближе к открытым пространствам и местам».

Ученый призвал людей не убивать змей: «В подобных ситуациях змей следует не уничтожать, а отлавливать и переселять в безопасные места. Ведь они являются частью дикой природы и имеют право на собственную среду обитания».

«К сожалению, в настоящее время в Азербайджане нет специализированной организации, занимающейся этой деятельностью. Для этого необходимы квалифицированные специалисты-герпетологи. Такие специалисты есть в нашем Центре биологического разнообразия. Если на какой-либо государственной территории случаи появления змей фиксируются часто, то необходимо разработать проект, включающий мониторинг, отлов и переселение змей в их естественные места обитания. Это сложная и ответственная работа, требующая соответствующего финансирования», - заключил Тявяккюль Искендеров.