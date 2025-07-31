 «Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

Фаига Мамедова17:33 - Сегодня
«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

В разгар лета в Баку участились случаи появления змей в общественных местах.

Недавнее сообщение о том, что в Центральном ботаническом саду змея ужалила ребёнка, а также распространяемые в социальных сетях видео, на которых жители столицы сообщают о появлении змей на бульваре, в парках, на пляжах, вызывают понятную тревогу.

Прокомментировать ситуацию редакция 1news.az попросила кандидата биологических наук, доцента председателя Общественного объединения «Центр биологического разнообразия» Тяваккюля Искендерова.

По словам эксперта, пик активности змей приходится на тёплое время года - весну и лето, поэтому именно в этот период вероятность встречи с ними значительно возрастает: «Абшеронский полуостров – это территория с широким распространением различных видов змей, включая ядовитую гюрзу и неядовитого узорчатого полоза».

«В обычных условиях змеи равномерно расселяются в пределах своих естественных ареалов, и поэтому мы их встречаем не так часто. Однако в последнее время, особенно на территории Абшеронского полуострова, в жилых районах, наблюдается активная застройка: сносятся старые здания, реализуются масштабные строительные и инфраструктурные проекты. В результате ландшафт существенно меняется, и обитавшие там змеи, лишившись привычной среды обитания, вынуждены мигрировать в менее затронутые районы полуострова», - сказал он.

На этом фоне может сложиться впечатление, что численность змей увеличилась. Однако, на самом деле это не так - общее число змей остается прежним. Просто в результате урбанизации их естественные ареалы сужаются, и змеи концентрируются в тех немногих местах, которые еще пригодны для жизни: на каменистых и скалистых участках, в зарослях и других зонах с минимальной человеческой активностью. Иногда они даже проникают в канализационные люки. «Случаи появления змей в местах, где живут или работают люди, объясняются тем, что они вынуждены покидать свои привычные ареалы обитания в поисках новых территорий, в том числе, уже освоенных человеком», - отметил эксперт.

По его словам, змеи, как правило, стремятся укрыться в местах, максимально приближенных к их естественной среде обитания, например, в парках, густых зарослях и других зелёных зонах. Особенно это характерно для дворов в жилых массивах, а также в сёлах и посёлках на окраинах Баку: «Даже в городских дворах на окраинах Баку, если остается хотя бы небольшой неасфальтированный участок с растительностью, существует вероятность появления змей».

Т.Искендеров отметил, что змеи стали чаще встречаться не ввиду увеличения популяции, а из-за того, что люди активнее вытесняют их, разрушая естественную среду обитания: «К примеру, ужи, обитающие в прибрежных зонах, среди камней и скал, где питаются мелкой рыбой, в обычных условиях предпочитают оставаться в своих привычных укрытиях, не выползая на открытые пространства. Однако, когда на пляж приходит большое количество людей, естественно возникает шум. В результате встревоженные змеи вынуждены покидать свои убежища в поисках новых, более спокойных мест. Это, в свою очередь, повышает вероятность их встреч с человеком».

«Словом, чем больше территорий осваивается людьми, тем сильнее сокращаются естественные места обитания змей. Вынужденные покидать привычную среду, они перемещаются ближе, в том числе, к человеческому жилью. Но это не следует воспринимать как агрессию или нападение. Часто, увидев змею, люди говорят, что она «напала». Это заблуждение, ошибочное и поверхностное суждение, основанное на страхе и недостатке знаний. На самом деле змея никогда не нападает на человека первой и тем более не «мстит». Она лишь защищается, чувствуя угрозу. Важно понимать, что именно человек нарушает их покой, вторгаясь на территорию, где они жили задолго до появления рядом жилой застройки», - сказал Т.Искендеров.

Отвечая на вопрос о случае в Центральном ботаническом саду, где, как сообщалось, змея ужалила ребёнка, Искендеров выразил сомнение в том, что инцидент произошёл непосредственно на территории Сада и что змея была ядовитой: «Насколько мне известно, это произошло за пределами Ботанического сада. К тому же, если бы это действительно была ядовитая змея, то состояние ребёнка было бы гораздо тяжелее», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что и на территории самого Ботанического сада змеи всегда обитали - поскольку здесь есть обширные участки с густыми зарослями, каменистыми зонами и другими укромными местами, куда доступ для людей закрыт. В таких природных уголках змеи чувствуют себя спокойно, и их присутствие, в том числе гюрзы, не является чем-то необычным. Однако в последнее время в Саду активно ведутся строительные и ремонтные работы, включая снос старых сооружений. Эти изменения, нарушая привычную среду обитания змей, могут вынуждать их покидать свои укрытия, перемещаясь в другие, менее безопасные участки Сада, в том числе ближе к открытым пространствам и местам».

Ученый призвал людей не убивать змей: «В подобных ситуациях змей следует не уничтожать, а отлавливать и переселять в безопасные места. Ведь они являются частью дикой природы и имеют право на собственную среду обитания».

«К сожалению, в настоящее время в Азербайджане нет специализированной организации, занимающейся этой деятельностью. Для этого необходимы квалифицированные специалисты-герпетологи. Такие специалисты есть в нашем Центре биологического разнообразия. Если на какой-либо государственной территории случаи появления змей фиксируются часто, то необходимо разработать проект, включающий мониторинг, отлов и переселение змей в их естественные места обитания. Это сложная и ответственная работа, требующая соответствующего финансирования», - заключил Тявяккюль Искендеров.

Поделиться:
1029

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Политика

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

В мире

Пезешкиан: Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с ...

Общество

Азербайджанцев в Екатеринбурге оставили под стражей

Мнение

«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

Молодежь против всех? Политическое настроение в Армении на фоне мирной повестки и социологических опросов

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью Запада

Новая резолюция - старая ложь: Париж открывает новый антиазербайджанский «сезон»

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

«Западный крен» Армении и риски Никола Пашиняна

«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью Запада

​​​​​​​В Москве истерика – Кремль вне игры: Захарова углядела в приезде Гордона в Карабах «руку Запада»

Последние новости

Возобновлено движение коммерческих судов между Азербайджаном и Ираном

Сегодня, 21:20

Завтра в Киеве объявлен траур

Сегодня, 21:01

В одном из районов Баку возникнут перебои в подаче газа

Сегодня, 20:40

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Сегодня, 20:00

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

Сегодня, 19:45

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска

Сегодня, 19:30

В Китае появились врачи для Лабубу – ФОТО

Сегодня, 19:15

В Исмаиллы найдено тело утонувшего в реке молодого человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

В больнице Мешхеда вспыхнул крупный пожар

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы в этом году завоевали 73 медали на чемпионатах Европы

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой ТОП-3 сервиса Shazam - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с Азербайджаном

Сегодня, 18:00

Азербайджанская спортсменка погибла в ДТП

Сегодня, 17:46

ChatGPT получает более 2 миллиардов запросов в день

Сегодня, 17:44

В Физули столкнулись грузовик и эвакуатор, есть пострадавшие

Сегодня, 17:41

«Это свинарник»: директора бакинской школы обвинили в оскорблении учителей

Сегодня, 17:38

«Змеи никогда не нападают»: эксперт объяснил причину их появления в Баку

Сегодня, 17:33

Министр науки и образования встретился с победителями Чемпионата Европы среди университетов по футзалу

Сегодня, 17:12

Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Сегодня, 17:00
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45