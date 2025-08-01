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В Баку приостановлена деятельность караоке-клуба - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:40 - Сегодня
В Баку приостановлена деятельность караоке-клуба - ФОТО - ВИДЕО

Служба государственного пожарного контроля Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

Как передает 1news.az, в ходе проверки, проведенной Службой государственного пожарного контроля в клубе "Icon-karaoke" (г. Баку, Наримановский район, дом 103 С), было выявлено множество нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. В частности, были обнаружены следующие факты:

Отсутствие работоспособной автоматической системы пожарной сигнализации.

Непроведенный профилактический осмотр электрооборудования.

Использование на объекте сжатого и сжиженного пропана в баллонах.

Отсутствие системы вентиляции.

Неполное оснащение объекта первичными средствами пожаротушения.

Установка перегородок из деревянных материалов, не предусмотренных проектом.

Отсутствие обязательного страхования недвижимого имущества.

Как отмечается в сообщении, текущая ситуация указывает на то, что продолжение эксплуатации объекта может привести к трагическим последствиям: пожар, который может возникнуть в любой момент, быстро распространится.

Учитывая грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановлении деятельности караоке-клуба. Один экземпляр решения был вручён представителю объекта.

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