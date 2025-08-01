Поклонники Джастина Тимберлейка раскритиковали концерт в Стамбуле: Бесконечная очередь, хаос и отсутствие контроля - ВИДЕО

Выступление Джастина Тимберлейка на стадионе Стамбульского технического университета (İTÜ), ставшее частью его мирового тура Forget Tomorrow, вызвало волну недовольства со стороны фанатов - причиной стали серьёзные организационные просчёты.

Несмотря на то, что на концерт было продано свыше 10 тысяч билетов, организаторы предусмотрели лишь один вход для зрителей – в результате перед началом шоу образовались огромные очереди, в которых зрителям приходилось стоять по полтора часа, даже после старта концерта.

Когда со стадиона донеслись первые аккорды хитов мировой суперзвезды, в толпе начались беспорядки. По словам зрителей, сотрудники перестали проверять билеты и сумки, ограждения были сняты, и публика хлынула внутрь безо всякого порядка – в зоне входа смешались обладатели VIP-билетов, танцпола и стандартных мест, что окончательно дезорганизовало ситуацию.

Проблемы были не только до концерта, но и после него. Как было отмечено выше, зрители массово жаловались на невыносимые очереди при входе, а позже и на хаос при выходе. Как отмечают очевидцы, после завершения шоу люди оказались буквально заперты на стадионе. Организаторы долгое время не открывали выходы, не давали разъяснений, не направляли поток зрителей, а сотрудники службы безопасности и вовсе, по словам очевидцев, игнорировали вопросы и запросы на помощь.

Разочарованные поклонники не скрывали своего возмущения в соцсетях, подчёркивая, что столь масштабный концерт заслуживал более чёткой логистики и безопасности.

*Отметим, что в нижеприведенном для просмотра reels присутствует ненормативная лексика.

Подчеркнем, что, по сообщению турецких СМИ, в Стамбуле удалось предотвратить теракт, готовившийся во время концерта Джастина Тимберлейка - потенциальную угрозу удалось нейтрализовать благодаря оперативным действиям полиции. Власти усилили меры безопасности после появления угроз в сети, задействовав более тысячи сотрудников, включая спецназ и службы в штатском – в свою очередь, организаторы поблагодарили зрителей за понимание и терпение, отметив, что этот вечер был важен не только для музыки, но и для общественной безопасности.

На фоне критики в адрес организаторов стамбульского концерта, под постами в соцсетях появилось множество комментариев, в которых пользователи сравнивали выступление Дж.Тимберлейка в Стамбуле с бакинским концертом. Многие отметили, что в Баку организация была на порядок выше - без давки, с чёткой логистикой и продуманным входом на территорию. Отметим, что бакинский концерт Джастина Тимберлейка в рамках мирового тура Forget Tomorrow был организован iTicket Production и Dream Group International.

Всё познаётся в сравнении, и, судя по отзывам, для многих фанатов настоящим музыкальным праздником стал не Стамбул, а именно Баку - как по атмосфере, так и по уровню проведения.

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