Джастин Тимберлейк выступал в Баку и не только, превозмогая боль: У артиста диагностировано тяжелое заболевание - ФОТО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Джастин Тимберлейк сообщил на своей странице в социальной сети о том, что у него диагностировали тяжелую болезнь.

Как оказалось, Дж.Тимберлейк, выступивший в рамках двухгодичного мирового тура в том числе и в Азербайджане, выступал на сцене, превозмогая боль.

«Ну вот, эти два невероятных года подходят к концу, и, глядя в будущее, я хотел(а) написать что-то от сердца. Передать словами тот вихрь, которым стало турне, - задача не из лёгких, но я попробую» - пишет о концертном туре Forget Tomorrow Дж.Тимберлейк.

По словам певца это было самое весёлое, эмоциональное, насыщенное, физически изматывающее и порой изнурительное приключение: «Я занимаюсь этим уже больше 30 лет (что даже звучит безумно) - и отдал этому всего себя. Я бы не справился без своей семьи, друзей, команды TN Kids и вашей поддержки. Как многие из вас знают, я довольно закрытый человек. Но, оглядываясь на тур и фестивальные выступления, я хочу немного рассказать вам о том, что происходит у меня в жизни».

Как оказалось, среди прочего, артист боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, ему диагностировали болезнь Лайма - природно-очаговое заболевание, передающееся клещами, характеризующееся поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимающее хроническое, рецидивирующее течение.

«Я говорю об этом не для того, чтобы вы жалели меня, а чтобы пролить свет на то, с чем мне приходилось сталкиваться за кулисами. Если вы сами сталкивались с этой болезнью или знаете кого-то, кто болел, то понимаете: жить с ней - это постоянное, изнуряющее испытание как для тела, так и для психики. Когда я впервые узнал о диагнозе, был, конечно, в шоке. Но, по крайней мере, стало понятно, почему я оказывался на сцене, испытывая сильную нервную боль, чувство невероятной усталости или просто общее недомогание» - рассказывает Джастин Тимберлейк.

Артист поблагодарил всех, кто приходил на его концерты, отметив, что энергия и любовь поклонников продолжают вдохновлять и трогать его до глубины души: «Ваши плакаты, послания, футболки, сделанные своими руками, столько раз заставляли меня улыбаться и смеяться. А как вы поёте эти песни - слово в слово, во всё горло - это навсегда останется для меня чем-то невероятным. Вы сделали мою мечту реальностью.

Моей команде, музыкантам, вокалистам и танцорам… жизнь в туре - это нечто особенное. Для этого нужна особая порода людей - не просто выдержать, но делать это блестяще. Вы стали для меня настоящей семьёй вдали от дома. Я всегда буду с теплом вспоминать наше время вместе за эти пару лет. С нетерпением жду, что каждый из вас будет делать дальше - знаю, это будет нечто крутое! Моё сердце переполнено благодарностью! Любите друг друга. Будьте добры друг к другу. Не принимайте ничего как должное».

Отметим, что ранее артист столкнулся с критикой поклонников по всему миру, расстроенных тем, что вместо достойного шоу они получали от силы 30 секунд исполнения каждой песни, после чего Джастин Тимберлейк, ожидал что публика допоет его абсолютные хиты.





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