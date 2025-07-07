Баку танцует под хит Джастина Тимберлейка «Can’t Stop the Feeling» - ВИДЕО

27 июля суперзвезда мирового шоу-бизнеса Джастин Тимберлейк выступит на Олимпийском стадионе в Баку с грандиозным концертом в рамках мирового тура.

В сети презентован видеоролик, в котором жители столицы Азербайджана танцуют под мега-хит Дж.Тимберлейка «Can’t Stop the Feeling».

«Этот ролик – не просто анонс. Это попытка разлить настроение концерта по улицам города ещё до того, как зазвучат первые аккорды. Мы попытались создать свою альтернативу оригинальному клипу, где люди танцуют в такт с музыкой, вдохновившись одним из его хитов», - отмечает в комментарии 1news.az команда, работавшая над съемками видео.

Каждый кадр – часть Баку: люди, улицы, ритм. Здесь музыка объединяет тех, кто обычно спешит мимо друг друга и все вместе они говорят «Can’t Stop the Feeling!» и танцуют.

«В кадре - не звёзды, не вымышленные герои, а самые настоящие люди: наши соседи, друзья, коллеги, те, кто делает город живым каждый день. Этот ролик – о нас. О том, как музыка может соединять разные истории, голоса и настроения в одно общее «мы». Без брендов, без излишней лирики - только музыка и люди, и город, который звучит и живет вместе с ними», - отмечает команда.

Подчеркнем, что генеральным продюсером видео выступил Зия Мамедов, режиссером – Самир Керимоглу, а креативным директором – Теймур Саттаров.

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