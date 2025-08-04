«Yüksəliş»: школа лидерства, которая формирует будущее

20 июля в Азербайджане завершился финальный этап пятого национального конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»), проходящего при поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Этот масштабный проект, инициированный в 2019 году Президентом Ильхамом Алиевым, по праву считается ключевым инструментом в формировании новой волны управленческих кадров. За годы своего существования он стал одной из самых престижных площадок для личностного и профессионального роста в стране.

Конкурс «Yüksəliş» («Восхождение») в очередной раз доказал свою значимость как ключевой инструмент в развитии молодёжи и укреплении человеческого капитала страны.

В этом году конкурс побил все рекорды по числу заявок, собрав 16 553 претендента, желающих побороться за звание лучшего управленца. После многоступенчатого и строгого отбора в финал вышли лишь 124 человека, которые блестяще продемонстрировали свои знания и навыки в рамках «Модели управленческих ролей». По итогам этого этапа были названы 20 победителей, среди которых 19 мужчин и 1 женщина. Возраст новоиспечённых лидеров варьируется от 24 до 39 лет, что подчёркивает высокую конкуренцию среди как молодых, так и более опытных управленцев.

«Кадровый банк, сформированный с первого дня проведения конкурса «Восхождение», содержит информацию примерно о 3109 людях. Эти меры направлены на развитие человеческих ресурсов и раскрытие их потенциала», – сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса «Восхождение» Фархад Гаджиев.

Напомним, что основная цель конкурса — выявление и поддержка граждан Азербайджана, обладающих выдающимися лидерскими, аналитическими и управленческими качествами. Проект создаёт стратегический кадровый резерв, способный занимать ключевые должности как в государственном, так и в частном секторе. Это не просто соревнование, а настоящая школа лидерства, которая служит будущему Азербайджана.

С момента основания конкурса в 2019 году было создано 39 536 личных кабинетов участников. За эти годы 116 человек стали победителями, а 49 из них получили карьерное повышение, заняв более высокие посты в государственных и частных структурах. Эти впечатляющие результаты доказывают, что «Yüksəliş» - это не только площадка для выявления талантов, но и эффективный механизм для реального карьерного роста.

Профиль победителей пятого сезона также свидетельствует о всеобъемлющем характере конкурса. Победители представляют различные регионы страны: 70% (14 человек) - жители Баку, а 30% (6 человек) - выходцы из других экономических регионов Азербайджана. Кроме того, они успешно представляют, как государственный (42,86%), так и частный сектор (57,14%).

Профиль победителей конкурса также впечатляет. Высокий уровень образования является одним из их главных преимуществ: из 20 человек 15 имеют степень магистра, а трое - выпускники докторантуры. Эти данные свидетельствуют о том, что «Yüksəliş» привлекает наиболее квалифицированных и амбициозных профессионалов, готовых к новым вызовам.

Победители конкурса выделяются своим творческим подходом, аналитическим мышлением, способностью быстро принимать решения и умением эффективно работать в команде. Именно эти качества делают их незаменимыми для реализации национальной стратегии развития. Однако победа в конкурсе - это только начало. Она открывает перед финалистами уникальные возможности для дальнейшего роста и развития. Каждый победитель получает:

Денежный приз в размере 20 000 манатов, который может быть направлен на саморазвитие и обучение.

Доступ к индивидуальной годовой программе наставничества, где их менторами становятся топ-менеджеры и государственные лидеры страны.

Шанс подняться по социальной лестнице и получить новые карьерные возможности.

Место в резервном банке кадров, который фактически является потенциальной управленческой элитой Азербайджана.

Таким образом, конкурс «Yüksəliş» («Восхождение») зарекомендовал себя не просто как масштабный проект, а как действенная и устойчивая модель современной молодёжной кадровой политики. Он стал платформой, объединяющей перспективных, амбициозных и профессионально подготовленных молодых людей, готовых брать на себя ответственность и выстраивать эффективные управленческие практики.

Благодаря прозрачным механизмам отбора, справедливой конкуренции и всесторонней поддержке на всех этапах, «Yüksəliş» играет важную роль в формировании нового поколения управленцев. Эти молодые лидеры не только отвечают требованиям времени, но и обладают потенциалом для внедрения инновационных решений в государственном и частном секторах.

Конкурс также служит катализатором для модернизации системы государственного управления, внося в неё динамику, энергию и свежий взгляд. Участники и победители проекта - это будущие архитекторы социально-экономического развития Азербайджана, способные адаптироваться к вызовам XXI века и действовать в интересах общества. Сегодня «Yüksəliş» - это не просто конкурс, а инструмент стратегического обновления страны через раскрытие и развитие человеческого капитала.