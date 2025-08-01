Названы условия и дата творческого экзамена для журналистов
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведёт 4 августа творческий экзамен для абитуриентов, желающих поступить на бакалавриат по специальности «журналистика».
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.
К экзамену будут допущены абитуриенты, которые прошли онлайн-регистрацию, заполнив анкету, а также выполнили условия конкурса, сдав тестовый экзамен по III группе специальностей. В экзамене примут участие 1071 абитуриент.
Экзамен будет проходить в Баку и в региональных отделениях ГЭЦ в Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване и Хачмазе.
Правила и рекомендации для абитуриентов.
Абитуриенты могут распечатать «Пропускной лист на экзамен» на сайте ГЭЦ. В пропуске указаны город (район), здание, аудитория, время начала и время, к которому абитуриенту необходимо прибыть в экзаменационное здание. Вместе с пропускным листом абитуриентам также предоставляется выписка из «Памятки», где содержатся важные рекомендации, правила поведения и другая необходимая информация по процессу экзамена.
Экзамен начнётся в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут.
Режим допуска в здание завершается за 15 минут до начала экзамена — в 09:45. Участники, опоздавшие к этому времени, допущены не будут.
Для комфортного прохода участников в здание были установлены разные временные интервалы, которые указаны в пропускном листе каждого участника. Рекомендуется прибывать в экзаменационное здание именно в указанное время.
Документы для сдачи экзамена.
Абитуриенты должны принести с собой следующие документы:
Пропускной лист на экзамен;
Оригинал документа, удостоверяющего личность:
Граждане Азербайджанской Республики (в том числе участники, не достигшие 16 лет) — удостоверение личности;
Иностранцы и лица без гражданства — разрешения, выданные Государственной миграционной службой; иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, — удостоверения беженца;
Если в удостоверении личности нет фотографии, участники, помимо других документов, должны предоставить справку из учебного заведения с приклеенной фотографией (на справку приклеивается фотография участника размером 3х4 см, которая заверяется печатью).