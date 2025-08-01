Названы условия и дата творческого экзамена для журналистов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведёт 4 августа творческий экзамен для абитуриентов, желающих поступить на бакалавриат по специальности «журналистика».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.

К экзамену будут допущены абитуриенты, которые прошли онлайн-регистрацию, заполнив анкету, а также выполнили условия конкурса, сдав тестовый экзамен по III группе специальностей. В экзамене примут участие 1071 абитуриент.

Экзамен будет проходить в Баку и в региональных отделениях ГЭЦ в Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване и Хачмазе.

Правила и рекомендации для абитуриентов.

Абитуриенты могут распечатать «Пропускной лист на экзамен» на сайте ГЭЦ. В пропуске указаны город (район), здание, аудитория, время начала и время, к которому абитуриенту необходимо прибыть в экзаменационное здание. Вместе с пропускным листом абитуриентам также предоставляется выписка из «Памятки», где содержатся важные рекомендации, правила поведения и другая необходимая информация по процессу экзамена.

Экзамен начнётся в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Режим допуска в здание завершается за 15 минут до начала экзамена — в 09:45. Участники, опоздавшие к этому времени, допущены не будут.

Для комфортного прохода участников в здание были установлены разные временные интервалы, которые указаны в пропускном листе каждого участника. Рекомендуется прибывать в экзаменационное здание именно в указанное время.

Документы для сдачи экзамена.

Абитуриенты должны принести с собой следующие документы:

Пропускной лист на экзамен;

Оригинал документа, удостоверяющего личность:

Граждане Азербайджанской Республики (в том числе участники, не достигшие 16 лет) — удостоверение личности;

Иностранцы и лица без гражданства — разрешения, выданные Государственной миграционной службой; иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, — удостоверения беженца;

Если в удостоверении личности нет фотографии, участники, помимо других документов, должны предоставить справку из учебного заведения с приклеенной фотографией (на справку приклеивается фотография участника размером 3х4 см, которая заверяется печатью).