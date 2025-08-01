В Баку частично ограничат движение на одной из центральных улиц

Движение по одной из центральных улиц Баку будет частично ограничено.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В связи с ремонтными работами на улице Мамеда Араза в Наримановском районе Баку, на участке от проспекта Азадлыг до проспекта Ататюрка, движение транспортных средств будет частично ограничено со 08:00 2 августа до 22:00 3 августа.

«В связи с проводимыми ремонтными работами, водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков», — говорится в сообщении.