Азербайджанские студенты будут учиться в лучших университетах мира

Опубликованы результаты приема на обучение в магистратуре по «Государственной программе на 2022–2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран».

По итогам конкурсного отбора, участие в программе на уровне магистратуры получили 356 человек.

Как передает 1news.az, в рамках Госпрограммы на 2025–2026 учебный год право на обучение за рубежом получили 500 человек: 125 - на уровне бакалавриата, 356 - магистратуры и 19 - докторантуры.

Из общего числа участников 160 будут обучаться в университетах, входящих в рейтинг «Топ-10 университетов» мира. Среди них - Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Национальный университет Сингапура, Оксфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, ETH Zurich (Цюрих), Гарвардский университет и Йельский университет.

Следует отметить, что существует также резервный список кандидатов, успешно прошедших этап собеседования на уровне магистратуры, но не прошедших конкурсный отбор. В случае отказа кого-либо из основных участников от участия в программе, в соответствии с пунктом 4.20 Правил отбора, возможность обучения получит следующий кандидат из резервного списка.