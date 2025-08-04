Драка в такси закончилась поножовщиной

В Абшеронском районе произошла драка в такси.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент случился в поселке Кобу.

Гариб Ахундов (фамилия условная), который хотел добраться до поселка Кобу от станции метро «20 Января», подошел к таксисту по имени Джавидан, и они договорились о поездке за 2 маната. Джавидан взял в машину ещё троих пассажиров и отправился в Кобу.

После того, как другие пассажиры вышли, Джавидан спросил у Гариба, куда ему нужно. Тот ответил, что до нужного адреса ехать ещё несколько километров. Джавидан сослался на плохое состояние дороги в том районе и предложил Гарибу выйти. Однако Гариб настаивал на том, чтобы его довезли до места. В итоге между ними возник конфликт, и Гариб вышел из машины, не заплатив. Когда Джавидан потребовал деньги, Гариб заявил, что на эти деньги он вызовет другое такси. Тогда Джавидан вышел из машины и ударил Гариба кулаком. Увидев это, Гариб выхватил нож из кармана и нанес Джавидану два удара в область плеча и спины.

По факту было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.

Приговором суда Г.Ахундов был лишен свободы на 1 год и 3 месяца.