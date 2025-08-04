В Баку задержаны герои видео о наркоманах

Полиция расследовала распространенные в социальных сетях видеозаписи, на которых были запечатлены наркозависимые в недостроенном здании, расположенном на территории Ясамальского района Баку.

Как передает 1news.az, сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Джасарат Гамбарли сообщил изданию, что в ходе мероприятий личности этих людей были установлены.

По его словам, ранее судимые Гюнель Мамедова, Нурлан Мустафалы, Гюнай Бабаева и Орхан Хагвердиев были задержаны и привлечены к ответственности.