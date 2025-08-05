Компания опровергла слухи об увольнении Фархада Парвизи из-за его высказываний - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях распространилась информация об увольнении экономиста Фархада Парвизи в связи с его недавними выступлениями. По утверждениям, причиной стали его высказывания, якобы пропагандирующие гендерную дискриминацию.

В связи с этим Qafqazinfo связалось с компанией "Baker Tilly Azerbaijan", где он работал.

В компании подтвердили, что Фархад Парвиз действительно покинул свою должность.

"Фархад Парвиз, проработавший в течение одного года в должности директора по бизнесу и консалтинговым услугам, 4 августа добровольно ушёл из компании по собственному желанию. Это решение он принял, чтобы начать собственную предпринимательскую деятельность и уделить больше времени личным проектам", - говорится в заявлении.

В информации также опровергаются утверждения о том, что увольнение было связано с его выступлениями.

16:38

Экономист Фархад Парвизи был уволен с должности директора по финансовым и бизнес-услугам в азербайджанском филиале компании Baker Tilly Azerbaijan.

Об этом сообщила журналистка Тунай Алиева на своей странице в социальных сетях.

По её словам, это решение является не только проявлением корпоративной ответственности, но и «смелой и принципиальной позицией, сделанной ради здорового будущего общества».

Тунай Алиева поблагодарила руководство Baker Tilly International, в частности главу Франческу Лагерберг, а также всю команду. Она подчеркнула, что эта позиция является важным посланием для тысяч женщин.

Как передает 1news.az, Bakupost.az связался с компанией Baker Tilly International по этому вопросу. Сотрудник отдела маркетинга компании сообщил, что они не могут предоставить информацию, поскольку их внутренние процедуры запрещают разглашать подобные сведения.

«Вы сами видите, что происходит в социальных сетях в последнее время. Любая информация, предоставленная компанией, может быть искажена, поэтому мы решили воздержаться от комментариев, основываясь на нашей внутренней политике. За это время, помимо вас, в компанию поступило множество звонков и запросов. Мы решили не отвечать ни на один звонок и ни на одно обращение», — пояснил представитель компании.

Чтобы прояснить ситуацию, Bakupost.az также связался с Фархадом Парвизи. В своём комментарии он заявил, что по этому вопросу следует обращаться к руководству компании.

«Об этом вам сообщит руководство компании», — сказал он.

А когда сообщили Фархаду Парвизи, что уже связались с компанией, он ответил:

«Вероятно, для этого есть причина, поэтому информацию и не предоставляют. Я тоже, согласно условиям своего контракта, не могу делать заявления без ведома компании».

Тем не менее, в своих профилях в социальных сетях Фархад Парвизи подтвердил, что покинул Baker Tilly International.

Стоит отметить, что некоторое время назад группа феминисток обратилась к руководству Baker Tilly International с требованием принять меры в отношении Фархада Парвизи из-за его высказываний о женщинах на телеканале Mədəniyyət TV. Они подчеркнули, что его позиция о том, что женщины хотят высокостатусного мужчину, но одеваются как [кофе], носят открытую одежду, короткие юбки, увеличивают губы, делают ботокс - наносит ущерб репутации компании, выходя за рамки личного мнения.