Фекалии у подъезда и тело в квартире: шокирующая ситуация в бакинской многоэтажке - ВИДЕО

Жители многоэтажного дома, расположенного на улице Алияра Алиева в Наримановском районе Баку, сообщают о серьезной антисанитарной обстановке, причиной которой, по их словам, является проживающая на пятом этаже женщина, предположительно, страдающая психическим заболеванием.

Согласно рассказам жильцов, из её квартиры распространяется неприятный запах, на лестничной площадке появляются бытовые отходы, а в подъезде массово размножились тараканы. Несмотря на многочисленные обращения в различные государственные инстанции в течение многих лет, проблема до сих пор не решена.

«Они выбрасывают фекалии прямо перед подъездом. Когда умер её брат, тело ещё 3–4 дня оставалось в квартире. Только после того, как соседи узнали об этом, его похоронили», — рассказал один из возмущённых жителей.

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Луму Исрафилли прокомментировала ситуацию, отметив, что полиция принимает соответствующие законные меры в отношении лиц, создающих антисанитарные условия в указанном доме.

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